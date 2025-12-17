Скидки
Team Spirit, PARIVISION, HOTU и BetBoom Team выступят на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии

Турнирный оператор BLAST представил окончательный список участников предстоящего чемпионата BLAST Bounty Winter — 2026 по Counter-Strike 2. Всего в соревновании примут участие 32 коллектива из разных регионов мира.

Участники BLAST Bounty Winter 2026:

  • FURIA;
  • Team Falcons;
  • Team Vitality;
  • Aurora Gaming;
  • Team Spirit;
  • Team Liquid;
  • FaZe Clan;
  • PARIVISION;
  • GamerLegion;
  • Natus Vincere;
  • Gentle Mates;
  • Astralis;
  • HEROIC;
  • Team 3DMAX;
  • paiN Gaming;
  • FUT;
  • OG;
  • Monte;
  • 9INE;
  • ENCE;
  • EYEBALLERS;
  • Inner Circle;
  • BetBoom Team;
  • Fnatic;
  • M80;
  • SINNERS;
  • Passion UA;
  • HOTU;
  • Ninjas in Pyjamas;
  • Virtus.pro;
  • NRG;
  • Imperial.

Организаторы также подтвердили, что часть приглашённых составов отклонила инвайты. От участия в турнире отказались G2 Esports, MOUZ, The MongolZ, SAW, FlyQuest, Legacy и B8.

Соревнование пройдёт в гибридном формате. Первая стадия состоится в онлайне с 13 по 18 января 2026 года. Восемь сильнейших команд по её итогам пройдут в стадию плей-офф, которая будет проведена на Мальте с 22 по 25 января.

Общий призовой фонд BLAST Bounty Winter — 2026 составит $ 1,15 млн. Особенностью турниров серии Bounty является механика начисления призовых: команды получают дополнительные средства за победу над конкретными соперниками, за «головы» которых назначена награда. Это будет первый крупный турнир от BLAST в календарном 2026 году.

В составе Team Spirit по CS 2 будут замены — анонс в четверг
