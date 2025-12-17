Team Spirit, PARIVISION, HOTU и BetBoom Team выступят на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Турнирный оператор BLAST представил окончательный список участников предстоящего чемпионата BLAST Bounty Winter — 2026 по Counter-Strike 2. Всего в соревновании примут участие 32 коллектива из разных регионов мира.

Участники BLAST Bounty Winter 2026:

FURIA;

Team Falcons;

Team Vitality;

Aurora Gaming;

Team Spirit;

Team Liquid;

FaZe Clan;

PARIVISION;

GamerLegion;

Natus Vincere;

Gentle Mates;

Astralis;

HEROIC;

Team 3DMAX;

paiN Gaming;

FUT;

OG;

Monte;

9INE;

ENCE;

EYEBALLERS;

Inner Circle;

BetBoom Team;

Fnatic;

M80;

SINNERS;

Passion UA;

HOTU;

Ninjas in Pyjamas;

Virtus.pro;

NRG;

Imperial.

Организаторы также подтвердили, что часть приглашённых составов отклонила инвайты. От участия в турнире отказались G2 Esports, MOUZ, The MongolZ, SAW, FlyQuest, Legacy и B8.

Соревнование пройдёт в гибридном формате. Первая стадия состоится в онлайне с 13 по 18 января 2026 года. Восемь сильнейших команд по её итогам пройдут в стадию плей-офф, которая будет проведена на Мальте с 22 по 25 января.

Общий призовой фонд BLAST Bounty Winter — 2026 составит $ 1,15 млн. Особенностью турниров серии Bounty является механика начисления призовых: команды получают дополнительные средства за победу над конкретными соперниками, за «головы» которых назначена награда. Это будет первый крупный турнир от BLAST в календарном 2026 году.