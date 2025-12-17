Team Spirit, PARIVISION, HOTU и BetBoom Team выступят на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Турнирный оператор BLAST представил окончательный список участников предстоящего чемпионата BLAST Bounty Winter — 2026 по Counter-Strike 2. Всего в соревновании примут участие 32 коллектива из разных регионов мира.
Участники BLAST Bounty Winter 2026:
- FURIA;
- Team Falcons;
- Team Vitality;
- Aurora Gaming;
- Team Spirit;
- Team Liquid;
- FaZe Clan;
- PARIVISION;
- GamerLegion;
- Natus Vincere;
- Gentle Mates;
- Astralis;
- HEROIC;
- Team 3DMAX;
- paiN Gaming;
- FUT;
- OG;
- Monte;
- 9INE;
- ENCE;
- EYEBALLERS;
- Inner Circle;
- BetBoom Team;
- Fnatic;
- M80;
- SINNERS;
- Passion UA;
- HOTU;
- Ninjas in Pyjamas;
- Virtus.pro;
- NRG;
- Imperial.
Организаторы также подтвердили, что часть приглашённых составов отклонила инвайты. От участия в турнире отказались G2 Esports, MOUZ, The MongolZ, SAW, FlyQuest, Legacy и B8.
Соревнование пройдёт в гибридном формате. Первая стадия состоится в онлайне с 13 по 18 января 2026 года. Восемь сильнейших команд по её итогам пройдут в стадию плей-офф, которая будет проведена на Мальте с 22 по 25 января.
Общий призовой фонд BLAST Bounty Winter — 2026 составит $ 1,15 млн. Особенностью турниров серии Bounty является механика начисления призовых: команды получают дополнительные средства за победу над конкретными соперниками, за «головы» которых назначена награда. Это будет первый крупный турнир от BLAST в календарном 2026 году.