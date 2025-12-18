Скидки
Дейзи Ридли и Руперт Гринт сыграют в сказке «Рождественская песнь» с Джонни Деппом

Дейзи Ридли и Руперт Гринт сыграют в сказке «Рождественская песнь» с Джонни Деппом
По данным Deadline, Руперт Гринт, Дейзи Ридли, Сэм Клафлин, Чарли Мерфи, Артур Конти и Элли Бамбер присоединились к актёрскому составу сказки «Рождественская песнь».

«Рождественская песнь» рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

Главную роль в фильме исполнит Джонни Депп, также снимутся Иэн Маккеллен, Трэмелл Тиллман и Андреа Райзборо. Режиссёром выступит Тай Уэст — автор триллера «Максин XXX».

Картину планируют выпустить в мировом прокате 13 ноября 2026 года.

