Появилось фото со съёмок спин-оффа «Тайлера Рейка: Операции по спасению» с Омаром Си
В Deadline поделились первым фото со съёмок спин-оффа «Тайлера Рейка: Операции по спасению», главную роль в котором исполнил звезда «1+1» и «Люпена» Омар Си.
Фото со съёмок
Фото: Netflix
Действие ещё не получившего названия шоу разворачивается вокруг наёмника по имени Сай, который выполняет опасную миссию по спасению заложников в Ливии. Оказавшись в ловушке между враждующими группировками и безжалостными убийцами, он погружается в эмоциональную борьбу между всеми сторонами.
Сериал, как и фильмы, спродюсируют братья Джо и Энтони Руссо, снявший последних «Мстителей» и «Серого человека». А шоураннером выступит Глен Маззара.
Комментарии
