Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появилось фото со съёмок спин-оффа «Тайлера Рейка: Операции по спасению» с Омаром Си

Появилось фото со съёмок спин-оффа «Тайлера Рейка: Операции по спасению» с Омаром Си
Комментарии

В Deadline поделились первым фото со съёмок спин-оффа «Тайлера Рейка: Операции по спасению», главную роль в котором исполнил звезда «1+1» и «Люпена» Омар Си.

Фото со съёмок

Фото: Netflix

Действие ещё не получившего названия шоу разворачивается вокруг наёмника по имени Сай, который выполняет опасную миссию по спасению заложников в Ливии. Оказавшись в ловушке между враждующими группировками и безжалостными убийцами, он погружается в эмоциональную борьбу между всеми сторонами.

Сериал, как и фильмы, спродюсируют братья Джо и Энтони Руссо, снявший последних «Мстителей» и «Серого человека». А шоураннером выступит Глен Маззара.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android