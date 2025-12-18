Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились брутальные кадры из боевика с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа

Появились брутальные кадры из боевика с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа
Комментарии

Amazon опубликовала первые кадры боевика «Разрушительная команда» с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа в главных ролях. На кадрах можно увидеть как раз брутальных главных героев.

По сюжету два сводных брата, Джонни и Джеймс, которые давно не общались, вынуждены воссоединиться после загадочной смерти их отца. Когда они отправляются на поиски истины, всплывают давно похороненные тайны и проверяются их преданность и верность, а также раскрывается заговор, который может разрушить их семью.

Кадры из фильма

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

В фильме также снялись Клас Банг, Джейкоб Баталон, Стивен Рут и Морена Баккарин. Режиссёром выступил Анхель Мануэль Сото («Синий Жук»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android