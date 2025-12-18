Появились брутальные кадры из боевика с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа

Amazon опубликовала первые кадры боевика «Разрушительная команда» с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа в главных ролях. На кадрах можно увидеть как раз брутальных главных героев.

По сюжету два сводных брата, Джонни и Джеймс, которые давно не общались, вынуждены воссоединиться после загадочной смерти их отца. Когда они отправляются на поиски истины, всплывают давно похороненные тайны и проверяются их преданность и верность, а также раскрывается заговор, который может разрушить их семью.

Кадры из фильма

Фото: Amazon Prime Video

В фильме также снялись Клас Банг, Джейкоб Баталон, Стивен Рут и Морена Баккарин. Режиссёром выступил Анхель Мануэль Сото («Синий Жук»).