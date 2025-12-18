Скидки
Драма «Сентиментальная ценность» вышла в российских онлайн-кинотеатрах

Драма «Сентиментальная ценность» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
С сегодняшнего дня драматический фильм «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера можно посмотреть в российских онлайн-кинотеатрах, включая «Кинопоиск», Okko и «Иви».

«Сентиментальная ценность» рассказывает о семье из Осло, в которую неожиданно возвращается отец. Будучи известным режиссёром, он просит дочь сыграть в его фильме, чтобы спасти собственную карьеру. Немаловажную роль в истории играет актриса Рейчел Кемп.

Главные роли в проекте сыграли Ренате Реинсве («Худший человек на свете»), Стеллан Скарсгард («Дюна») и Эль Фаннинг («Хищник: Планета смерти»). Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале — 2025, где лента получила Гран-при жюри.

