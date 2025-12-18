Скидки
«Грандиозная опера»: Мартин Скорсезе остался в восторге от «Франкенштейна»

«Грандиозная опера»: Мартин Скорсезе остался в восторге от «Франкенштейна»
Именитый режиссёр Мартин Скорсезе рассказал, что остался в восторге от просмотра «Франкенштейна» Гильермо дель Торо.

По словам постановщика. фильм настолько сильно понравился ему, что даже приснился. Саму картину он назвал замечательной работой, а ещё Скорсезе отметил, что картина остаётся в памяти и очень трогает.

Мне это приснилось… это замечательная работа. Фильм остаётся в памяти, просто не выходит. Он очень трогательный. Выдающееся достижение. Грандиозная опера.

Картина рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. «Франкенштейн» стал второй режиссёрской работой дель Торо для стримингового сервиса после анимационного проекта 2022 года «Пиноккио», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм».

