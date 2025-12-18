Сценарий для второго сезона «Из многих» уже пишут

Рэй Сихорн, актриса, сыгравшая в сериале «Из многих» Винса Гиллигана главную роль, рассказала о работе над вторым сезоном шоу.

По её словам, сценарий продолжения уже в работе. Ещё она отметила, что люди будут в шоке, когда увидят финал первого сезона. Тогда, по словам Рэй, все поймут, что произошло нечто важное.

Сюжет сериала рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.

Финальный, девятый эпизод первого сезона выйдет 26 декабря.