Wildberries планирует запустить свой онлайн-кинотеатр

Wildberries планирует запустить свой онлайн-кинотеатр
По данным РБК, Wildberries хочет открыть свой онлайн-кинотеатр и развивать бизнес ещё в одном перспективном направлении.

Сообщается, что в 2025 году компания обсуждала возможность покупки онлайн-кинотеатра «Иви», поскольку он единственный крупный сервис, который не входит ни в какую экосистему. К примеру, «Кинопоиск» — это часть «Яндекса». После обдумывания в Wildberries решили самостоятельно развивать онлайн-кинотеатр.

По словам двух собеседников, за контентную составляющую онлайн-кинотеатра будет отвечать продюсер Артур Джанибекян. У его продюсерского центра Originals Production в 2026 году истекает срок трёхлетнего контракта на эксклюзивное производство сериалов с онлайн-кинотеатром Okko.

