Wildberries планирует запустить свой онлайн-кинотеатр
Поделиться
По данным РБК, Wildberries хочет открыть свой онлайн-кинотеатр и развивать бизнес ещё в одном перспективном направлении.
Сообщается, что в 2025 году компания обсуждала возможность покупки онлайн-кинотеатра «Иви», поскольку он единственный крупный сервис, который не входит ни в какую экосистему. К примеру, «Кинопоиск» — это часть «Яндекса». После обдумывания в Wildberries решили самостоятельно развивать онлайн-кинотеатр.
По словам двух собеседников, за контентную составляющую онлайн-кинотеатра будет отвечать продюсер Артур Джанибекян. У его продюсерского центра Originals Production в 2026 году истекает срок трёхлетнего контракта на эксклюзивное производство сериалов с онлайн-кинотеатром Okko.
Комментарии
- 18 декабря 2025
-
10:33
-
10:05
-
09:38
-
09:33
-
08:04
-
08:00
-
07:00
-
06:30
- 17 декабря 2025
-
23:49
-
21:02
-
20:58
-
20:42
-
20:19
-
19:45
-
19:14
-
18:44
-
18:29
-
18:15
-
17:51
-
17:31
-
17:03
-
16:55
-
16:28
-
16:13
-
15:59
-
15:24
-
14:56
-
14:53
-
14:52
-
14:27
-
13:46
-
13:29
-
13:09
-
12:44
-
12:41