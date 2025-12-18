Скидки
Сериал Ландыши, 2-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, где смотреть

Вышел трейлер второго сезона сериала «Ландыши» — премьера 1 января 2026 года
Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал полноценный трейлер второго сезона сериала «Ландыши», который выйдет под названием «Вторая весна». Премьера продолжения состоится 1 января 2026 года на Wink и «Кинопоиске».

Во втором сезоне зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёхи.

К своим ролям в продолжении вернулись Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин и Даня Андрущук. Режиссёром выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого проект станет дебютом в кино.

