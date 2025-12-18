The Game Awards 2025 набрала 171 млн просмотров — это новый рекорд церемонии

Ведущий и продюсер Джефф Кили раскрыл статистику недавно прошедшей церемонии The Game Awards 2024. Шоу установило очередной рекорд: число просмотров прямой трансляции выросло на 11% и превысило отметку в 171 млн.

Подавляющее число просмотров пришлось на YouTube, Twitch и Steam, далее идут TikTok и другие платформы. Пиковое число зрителей составило примерно 4,4 млн человек — это на 9% больше прошлогоднего рекорда. В общем счёте ивент стримили на YouTube и Twitch около 23 тыс. человек, что на 50% выше показателей TGA 2024.

Число просмотров The Game Awards за 10 лет

TGA 2025 — 171 млн

TGA 2024 — 154 млн

TGA 2023 — 118 млн

TGA 2022 — 103 млн

TGA 2021 — 85 млн

TGA 2020 — 83 млн

TGA 2019 — 45,2 млн

TGA 2018 — 26,2 млн

TGA 2017 — 11,5 млн

TGA 2016 — 3,8 млн

TGA 2015 — 2,3 млн