The Game Awards 2025 набрала 171 млн просмотров — это новый рекорд церемонии
Ведущий и продюсер Джефф Кили раскрыл статистику недавно прошедшей церемонии The Game Awards 2024. Шоу установило очередной рекорд: число просмотров прямой трансляции выросло на 11% и превысило отметку в 171 млн.
Подавляющее число просмотров пришлось на YouTube, Twitch и Steam, далее идут TikTok и другие платформы. Пиковое число зрителей составило примерно 4,4 млн человек — это на 9% больше прошлогоднего рекорда. В общем счёте ивент стримили на YouTube и Twitch около 23 тыс. человек, что на 50% выше показателей TGA 2024.
Число просмотров The Game Awards за 10 лет
- TGA 2025 — 171 млн
- TGA 2024 — 154 млн
- TGA 2023 — 118 млн
- TGA 2022 — 103 млн
- TGA 2021 — 85 млн
- TGA 2020 — 83 млн
- TGA 2019 — 45,2 млн
- TGA 2018 — 26,2 млн
- TGA 2017 — 11,5 млн
- TGA 2016 — 3,8 млн
- TGA 2015 — 2,3 млн
