Новые части Silent Hill могут развернуться в России

25 сентября вышла Silent Hill F — первая часть культовой хоррор-серии, события которой разворачиваются в Японии. Проект получил положительные отзывы критиков и игроков в первую очередь благодаря свежим ощущениям от исследования японского городка Эбисугаоки с атмосферой Сайлент Хилла.

В интервью изданию Inverse продюсер франшизы Мотои Окамото заявил, что Silent Hill может посетить и другие страны, включая Россию.

Мы могли бы применить похожий подход к другим культурам по всему миру. Например, в Центральной или Южной Америке мы можем обратиться к местным шаманским верованиям. Мы также могли бы попытаться расширить наши горизонты и обратить внимание на другие регионы, например, на Россию, Италию или Южную Корею, потому что у всех этих регионов свои уникальные системы верований. Я считаю, что это станет для нас воротами для дальнейшего расширения наших концепций.

Ближайшим проектом по вселенной Silent Hill станет ремейк первой части — ей занимается студия Bloober Team, авторы ремейка Silent Hill 2. У игры пока нет даты выхода.