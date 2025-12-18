«Монарх: Наследие монстров» официально получит приквел
Apple объявила, что сериал «Монарх: Наследие монстров» получит приквел. Ранее об этом ходили лишь слухи.
По сюжету молодой полковник Ли Шоу в 1984 году пытается помешать Советскому Союзу выпустить нового Титана. Персонажа сыграет Уайатт Рассел.
В первой части проекта герои отправились в Японию и разрушили планы загадочной корпорации «Монарх». Организация занимается изучением и созданием монстров. В актёрский состав вошли Кристофер Хейердал, Мари Ямамото, Кёко Саито, Джош Коллинз и другие.
Премьера «Монарха: Наследие монстров» состоялась 17 ноября в стриминговом сервисе Apple TV+. Второй сезон сериала стартует 27 февраля 2026 года.
Комментарии
