«Задача — выжить»: вышел новый тизер-трейлер хоррора «На помощь!» от Сэма Рэйми

«Задача — выжить»: вышел новый тизер-трейлер хоррора «На помощь!» от Сэма Рэйми
20th Century Studios опубликовала новый тизер-трейлер хоррора «На помощь!», который снял режиссёр «Человека-паука» Сэма Рэйми. В нём в забавном формате показываются видеогайды по выживанию главной героини, которые после сменяются кадрами авиакатастрофы.

Новый тизер-трейлер «На помощь!»

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

По сюжету двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей.

Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»). Премьера хоррора в зарубежных кинотеатрах намечена на 30 января 2026 года.

