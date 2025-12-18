В Roblox отключили чаты для игроков из России — это может быть договорённость с РКН

17 декабря российские блогеры и телеграм-каналы сообщили о новых ограничениях в Roblox. Как оказалось, разработчики отключили игрокам из России чаты — у геймеров появляется надпись о невозможности использовать инструмент в этом регионе.

Сообщение о недоступности чата в России Фото: Telegram/Roblox

Судя по всему, создатели Roblox полностью отключили чат в Roblox по договорённости с Роскомнадзором. Ранее ведомство заявило, что авторы готовы к сотрудничеству с российским законодательством. Вполне возможно, таким действием разработчики как бы ограничили возможные противоправные действия между пользователями.

Roblox заблокировали в России 3 декабря. До блокировки ежемесячная аудитория игры в России составляла около 18 млн человек, страна находилась в топе по пользователям, уступая только США и Бразилии. Сразу после бана российским властям пришло множество писем от российских игроков с просьбой вернуть проект в страну.