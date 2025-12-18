В России вновь оштрафовали «Телеграм», Twitch и Pinterest — на 6 млн рублей

18 декабря в России вновь оштрафовали крупные зарубежные компании. В этот раз виновными в нарушениях признали фотохостинг Pinterest, мессенджер «Телеграм» и стриминговый сервис Twitch — все три организации должны выплатить по 6 млн рублей .

Так, компании оштрафовали по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти). Что именно нарушили корпорации, неизвестно.

Это уже далеко не первый штраф для зарубежных сервисов в России. Ранее Pinterest, «Телеграм» и Twitch уже совместно штрафовали в октябре на 7 млн рублей за «повторное неисполнение обязанностей владельца». При «Телеграм» и Twitch чаще всего получает штрафы за неудаление запрещённой в стране информации.