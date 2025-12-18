Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России вновь оштрафовали «Телеграм», Twitch и Pinterest — на 6 млн рублей

В России вновь оштрафовали «Телеграм», Twitch и Pinterest — на 6 млн рублей
Комментарии

18 декабря в России вновь оштрафовали крупные зарубежные компании. В этот раз виновными в нарушениях признали фотохостинг Pinterest, мессенджер «Телеграм» и стриминговый сервис Twitch — все три организации должны выплатить по 6 млн рублей.

Так, компании оштрафовали по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти). Что именно нарушили корпорации, неизвестно.

Это уже далеко не первый штраф для зарубежных сервисов в России. Ранее Pinterest, «Телеграм» и Twitch уже совместно штрафовали в октябре на 7 млн рублей за «повторное неисполнение обязанностей владельца». При «Телеграм» и Twitch чаще всего получает штрафы за неудаление запрещённой в стране информации.

Материалы по теме
YouTube полностью перестанет работать в России через 6-12 месяцев — депутат Свинцов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android