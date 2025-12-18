Культовый «Пятый элемент» выпустили в кинотеатрах России

18 декабря в России вышел «Пятый элемент» — культовый боевик Люка Бессона. Ленту официально показывают в стране в разрешении 4К и с русским дубляжом.

События картины разворачиваются в 2257 году. Бывший секретный агент Корбен Даллас работает таксистом, ест в одном и том же ресторане и не ждёт перемен от жизни. Всё меняется, когда в его такси падает инопланетянка Лилу — единственное существо, способное спасти человечество. Вместе им предстоит остановить надвигающееся зло и предотвратить межгалактическую войну.

Фильм «Пятый элемент» вышел в 1997 году и за это время стал культовым. Главные роли в ленте сыграли Брюс Уиллис («Крепкий орешек»), Милла Йовович («Обитель зла»), Гари Олдман («Леон») и Крис Такер («Час пик»).