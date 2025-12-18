Звезда «Фоллаута» Элла Пернелл объяснила, почему закрыла комментарии в соцсетях

Издание Cosmopolitan UK взяло интервью у звезды сериала «Фоллаут» Эллы Пернелл. Она рассказала, почему начала отдаляться от соцсетей.

По словам актрисы, в начале 2025 года она опубликовала фотографии маленьких черепах. По какой-то причине некоторые подписчики решили, что она их ест, и устроили настоящий скандал в её соцсетях. После этого Пернелл закрыла комментарии.

Я опубликовала несколько фотографий маленьких черепах, и все комментаторы почему-то подумали, что я их ем. Это был скандал с черепахами, после которого я поняла: «Я больше так не могу». Я не могу спорить с людьми в интернете из-за того, что они едят черепах. Поэтому я отключила комментарии, и это было освобождающее решение.

Второй сезон «Фоллаута» стартовал 17 декабря и был высоко оценён как зрителями, так и критиками. В интервью Элла Пернелл также рассказала, что предвкушает работу над продолжением. При этом она пока не знает, о чём будет третий сезон.