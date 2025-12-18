Team Spirit вернёт magixx в основной состав по CS 2 — СМИ

Издание OFFSTAGE сообщило о грядущих перестановках в составе Team Spirit по Counter-Strike 2. По информации журналистов, руководство клуба планирует вернуть в активный ростер рифлера Бориса magixx Воробьёва.
Не уточняется, чьё именно место займёт magixx. Воробьёв находится в инактиве с июля 2025 года. Ранее в сообществе и профильных медиа циркулировали слухи, что команду могут покинуть капитан Леонид chopper Вишняков или Иван zweih Гогин.
Состав Team Spirit:
- Леонид chopper Вишняков;
- Дмитрий sh1ro Соколов;
- Иван zweih Гогин;
- Андрей tN1R Татаринович;
- Данил donk Крышковец;
- Сергей hally Шаваев (тренер).
Борис magixx Воробьёв представляет Team Spirit с 2019 года. В составе «драконов» он стал чемпионом крупных турниров, включая IEM Katowice 2024. Перестановки происходят на фоне недавнего вылета команды из полуфинала StarLadder Budapest Major 2025, где Team Spirit уступила Team Vitality.