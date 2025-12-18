Скидки
Team Spirit вернёт magixx в основной состав по CS 2 — СМИ

Комментарии

Издание OFFSTAGE сообщило о грядущих перестановках в составе Team Spirit по Counter-Strike 2. По информации журналистов, руководство клуба планирует вернуть в активный ростер рифлера Бориса magixx Воробьёва.

Не уточняется, чьё именно место займёт magixx. Воробьёв находится в инактиве с июля 2025 года. Ранее в сообществе и профильных медиа циркулировали слухи, что команду могут покинуть капитан Леонид chopper Вишняков или Иван zweih Гогин.

Состав Team Spirit:

  • Леонид chopper Вишняков;
  • Дмитрий sh1ro Соколов;
  • Иван zweih Гогин;
  • Андрей tN1R Татаринович;
  • Данил donk Крышковец;
  • Сергей hally Шаваев (тренер).

Борис magixx Воробьёв представляет Team Spirit с 2019 года. В составе «драконов» он стал чемпионом крупных турниров, включая IEM Katowice 2024. Перестановки происходят на фоне недавнего вылета команды из полуфинала StarLadder Budapest Major 2025, где Team Spirit уступила Team Vitality.

