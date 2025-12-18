Скидки
В России разрешили покупать алкоголь с помощью мессенджера Max

В России разрешили покупать алкоголь с помощью мессенджера Max
В России разрешили подтверждать свой возраст при покупках в магазинах с помощью мессенджера Max. Соответствующий законопроект приняли во втором и третьем чтении депутаты Госдумы на пленарном заседании.

Таким образом, Max можно использовать для покупки алкоголя, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями. Кроме того, приложении позволит пользователям подтверждать свой возраст при участии в лотереях и посещении различных мероприятий, которые ограничены для несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что мессенджер Max можно использовать для входа на портал «Госуслуги». В Минцифры сообщили об отказе авторизации в приложении с помощью СМС из-за выросших случаев мошенничества.

