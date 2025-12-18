Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер «Мстителей: Судный день» показывают не на всех сеансах «Аватара 3»

Тизер «Мстителей: Судный день» показывают не на всех сеансах «Аватара 3»
Комментарии

18 декабря состоялась мировая премьера третьей части «Аватар: Пламя и пепел». В день выхода пользователи соцсетей, которые уже сходили в кино, начали жаловаться на отсутствие трейлера предстоящих «Мстителей: Судный день».

Так, зрители не увидели тизер в некоторых кинотеатрах Франции и Бразилии. Издание IGN отмечает, что первые кадры новых «Мстителей» всё-таки были показаны. Пользователи даже опубликовали их в соцсетях, но ролики из переполненных залов вскоре были удалены. Те, кто не посмотрел трейлер на сеансе «Аватара 3», начали публиковать разочарованные отзывы.

Я хочу вернуть свои деньги. Как я и предполагал, во время моего сеанса в кинотеатре было показано 10 минут рекламы и ни одного трейлера. Ни к «Мстителям: Судный день», ни к какому-либо другому фильму.
Точка зрения: вы собираетесь посмотреть «Аватара» в кино. Вы все в восторге от скорого появления первых кадров «Мстителей: Судный день», раз уж все о них говорят, и… ничего не видите. Я единственный, кто не увидел тизер новых «Мстителей»?
Я не увидел трейлер «Мстителей: Судный день» перед показом «Аватара» в парижском Диснейленде.

Официально компания Disney не объявляла о показе тизера «Мстителей: Судный день» во время сеансов «Аватара 3». Ранее об этом говорили инсайдеры.

О повторных показах «Мстителей: Финал»:
Фильм «Мстители: Финал» вновь покажут в кинотеатрах к премьере «Судного дня»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android