Сериал «Волшебный участок» получит спин-офф про город гномов — его сняли с помощью ИИ

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о создании сериала «Город гномов» — спин-оффа знаменитого шоу «Волшебный участок». Авторы также представили тизер-сцену из будущего проекта.

Видео доступно в группе Онлайн-кинотеатр Okko во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Okko.

Сериал расскажет о городе гномов, который называется Кайфск. Именно туда попадает Гном из оригинального сериала в седьмой серии второго сезона. Авторы заявили, что новое шоу расширит вселенную «Волшебного участка».

Режиссёром «Города гномов» выступит Степан Гордеев — он же поставил оригинальный сериал. В онлайн-кинотеатре также сообщили, что проект создан с помощью искусственного интеллекта.