Названы самые популярные команды StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

Аналитический портал Esports Charts представил статистику зрительского интереса к участникам прошедшего турнира StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2.

Лидером рейтинга стала Team Vitality. В среднем за играми чемпионов мэйджора следили 817 тысяч зрителей. В тройку самых просматриваемых коллективов также вошли российская организация Team Spirit (798,9 тыс.) и бразильский клуб FURIA Esports (790,3 тыс.).

Пиковый показатель зрительской активности был зафиксирован во время гранд-финала чемпионата. Решающее противостояние, в котором встретились Team Vitality и FaZe Clan, одновременно смотрели почти 1,54 млн человек.

StarLadder Budapest Major 2025 проходил с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании приняли участие 32 команды со всего мира. Общий призовой фонд ивента составил $ 1,25 млн. Победителем турнира стала Team Vitality, обыгравшая в финале FaZe Clan со счётом 3:1. Российская Team Spirit покинула соревнование на стадии полуфинала, уступив будущим чемпионам.