В России планируют создать единую базу смартфонов страны

Издание «Интерфакс» сообщило, что Минцифры России планирует создать единую базу для мобильных телефонов жителей. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Дмитрий Угнивенко.

Речь идёт о базе IMEI — уникального идентификатора, который есть в каждом мобильном устройстве, где используются сим-карты. Дмитрий Угнивенко отметил, что информация о телефонах поможет идентифицировать номера гаджетов, которые не находятся в беспилотном аппарате.

В случае если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка.

Создать единую базу мобильных телефонов планируют в 2026 году. В ведомстве отметили, что единый реестр устройств способствует улучшению борьбы с беспилотниками и уменьшит потребность в отключении интернета в городах.