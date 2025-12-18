Игрок Valorant дисквалифицирован на год за переговоры о договорном матче

Компания Riot Games объявила о дисквалификации профессионального игрока в Valorant Иосифа ban О. Киберспортсмен отстранён от участия во всех официальных турнирах сроком на 12 месяцев. Причиной наказания стало нарушение правил соревновательной честности.

В ходе внутреннего расследования, инициированного после публичных обвинений и утечек информации, было установлено, что киберспортсмен участвовал в обсуждении договорного матча. Инцидент произошёл в рамках турнира VCT Pacific 2025. Доказано, что во время встречи между Global Esports и Team Secret игрок вёл переговоры с третьими лицами, обсуждая финансовые условия за манипулирование исходом противостояния.

Помимо годового бана, Riot Games обязала Иосифа О пройти специализированный образовательный курс по вопросам профессиональной этики и спортивной честности. Только после выполнения этого условия игрок сможет подать заявку на восстановление своего статуса по истечении срока дисквалификации.