В Steam стартовала зимняя распродажа со скидками на тысячи игр

18 декабря в Steam началась масштабная зимняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на зимней распродаже в Steam в России

Зимняя распродажа в Steam продлится до 5 января 21:00 мск. На протяжении двух с половиной недель размер скидок останется неизменным.