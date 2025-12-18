Скидки
Зимняя распродажа Стим 2025, что купить: Балдурс Гейт 3, Экспедиция 33, Хейдс 2, Рематч, Элден Ринг и другие

В Steam стартовала зимняя распродажа со скидками на тысячи игр
18 декабря в Steam началась масштабная зимняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на зимней распродаже в Steam в России

Зимняя распродажа в Steam продлится до 5 января 21:00 мск. На протяжении двух с половиной недель размер скидок останется неизменным.

