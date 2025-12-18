Русский отрывок фильма-катастрофы «Гренландия 2: Миграция» — выход в России 29 января

Компания Global Film выпустила дублированный отрывок из фильма «Гренландия 2: Миграция». Лента официально выйдет в кинотеатрах России 29 января.

Сюжет картины продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила масштабные бедствия. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замёрзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.

Главные роли в «Гренландии 2» вновь сыграли Джерард Батлер («Рок-н-рольщик») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор фильма «Выстрел в пустоту».