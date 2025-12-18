Скидки
Трейлер комедии «Овечьи детективы» с Хью Джекманом — выход в мае 2026 года

Трейлер комедии «Овечьи детективы» с Хью Джекманом — выход в мае 2026 года
Комментарии

Компания Amazon представила трейлер фильма The Sheep Detectives («Овечьи детективы»). Комедия выйдет в мировом прокате в мае 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Сюжет повествует о пастухе Джордже, который каждый день читает своим овцам детективные книги. В один момент на ферме происходит преступление, из-за чего животным приходится начать расследовать запутанное дело.

У фильма «Овечьи детективы» звёздный актёрский состав: главные роли сыграли Хью Джекман («Дэдпул и Росомаха»), Эмма Томпсон («Реальная любовь»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Патрик Стюарт («Логан»). Сценаристом картины выступил Крэйг Мэйзин — один из авторов сериала «Одни из нас».

