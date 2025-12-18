Скидки
Финальный трейлер комедии «Анаконда» с Джеком Блэком — выход 25 декабря

Финальный трейлер комедии «Анаконда» с Джеком Блэком — выход 25 декабря
Компания Sony Pictures представила финальный трейлер фильма «Анаконда». Комедийный боевик выйдет в мировом прокате 25 декабря.

Лента повествует о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.

Главные роли в приключенческой комедии сыграли Джек Блэк («Minecraft в кино»), Пол Радд («Мстители: Финал») и Тандиве Ньютон («В погоне за счастьем»). Режиссёром ленты выступил Том Гормикэн — автор знаменитой комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем. До российских кинотеатров лента доберётся неофициально 1 января.

Новости. Чемп.Play
