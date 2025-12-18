Стильный постер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана — выход в июле 2026 года

Компания Universal Pictures представила стильный постер фильма «Одиссея». Эпическая картина Кристофера Нолана («Тёмный рыцарь») выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года.

Фото: Univeral Pictures

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.