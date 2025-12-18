Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стильный постер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана — выход в июле 2026 года

Стильный постер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана — выход в июле 2026 года
Комментарии

Компания Universal Pictures представила стильный постер фильма «Одиссея». Эпическая картина Кристофера Нолана («Тёмный рыцарь») выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года.

Фото: Univeral Pictures

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Пролог «Одиссеи» показали в кинотеатрах:
В кинотеатрах показали шестиминутный пролог «Одиссеи» Кристофера Нолана — описание
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android