Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи стартует 4 марта — большой трейлер

Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи стартует 4 марта — большой трейлер
Комментарии

Компания Amazon объявила дату премьеры сериала «Молодой Шерлок». Экранизация книг Энди Лэйн стартует на стриминговом сервисе Prime Video 4 марта 2026 года. Авторы также опубликовали первый трейлер и постер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Фото: Amazon

Сериал расскажет о молодости легендарного детектива и покажет его первые расследования. Автором «Молодого Шерлока» выступил культовый постановщик Гай Ричи — он снял фильмы «Большой куш», «Джентльмены» и «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим.

Роль молодого Шерлока Холмса сыграет Хиро Файнс Тиффин («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Образ брата главного героя Майкрофта Холмса примерит на себя Макс Айронс («Женщина в золотом»). В съёмках также приняли участие Колин Ферт, Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун.

