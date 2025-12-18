Скидки
«Остался год»: авторы «Мстителей: Судный день» запустили отсчёт до выхода фильма

Комментарии

Режиссёры фильма «Мстители: Судный день» братья Руссо запустили обратный отсчёт до выхода фильма. Премьера супергеройской картины состоится ровно через 12 месяцев — 18 декабря 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале DYML 02. Права на видео принадлежат Disney.

«Судный день» расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума.

Фильм «Мстители: Судный день» сняли режиссёры Энтони и Джо Руссо, который ответственны за постановку «Мстителей: Финал». Съёмки картины завершились в сентябре. Ранее зрители сообщали, что первый тизер ленты показали в некоторых кинотеатрах на премьере «Аватара 3», выход которого состоялся 18 декабря.

О тизере новых «Мстителей»:
Тизер «Мстителей: Судный день» показывают не на всех сеансах «Аватара 3»
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

