Team Spirit исключила chopper и zweih из состава по CS 2 — вернулись zont1x и magixx

Российская киберспортивная организация Team Spirit официально объявила о масштабных перестановках в составе по Counter-Strike 2. Активный ростер покинули капитан Леонид chopper Вишняков и Иван zweih Гогин — оба киберспортсмена переведены в запас.

Их места в основе заняли Мирослав zont1x Плахотя и Борис magixx Воробьёв. Согласно заявлению клуба, Плахотя возвращается на свою прежнюю игровую позицию после перерыва, взятого для решения личных вопросов. Воробьёв же возьмёт на себя обязанности капитана. В организации отметили, что доверяют опытному игроку и верят в его быструю адаптацию к капитанской роли.

Леонид Вишняков выступал за Team Spirit с 2019 года. Под его руководством коллектив добился значимых успехов, включая победы на мэйджоре в Шанхае, IEM Katowice 2024 и IEM Cologne 2025. За последние полгода индивидуальный рейтинг капитана составил 0,88. Иван Гогин присоединился к команде в июле 2025 года, его рейтинг за этот период — 0,96.

Обновлённый состав Team Spirit

Дмитрий sh1ro Соколов

Данил donk Крышковец

Андрей tN1R Татаринович

Мирослав zont1x Плахотя

Борис magixx Воробьёв

Сергей hally Шаваев (тренер)

Дебют обновлённой пятёрки состоится на турнире BLAST Bounty Winter 2026, который стартует 12 января.