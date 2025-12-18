Team Spirit исключила chopper и zweih из состава по CS 2 — вернулись zont1x и magixx

Российская киберспортивная организация Team Spirit официально объявила о масштабных перестановках в составе по Counter-Strike 2. Активный ростер покинули капитан Леонид chopper Вишняков и Иван zweih Гогин — оба киберспортсмена переведены в запас.
Их места в основе заняли Мирослав zont1x Плахотя и Борис magixx Воробьёв. Согласно заявлению клуба, Плахотя возвращается на свою прежнюю игровую позицию после перерыва, взятого для решения личных вопросов. Воробьёв же возьмёт на себя обязанности капитана. В организации отметили, что доверяют опытному игроку и верят в его быструю адаптацию к капитанской роли.
Леонид Вишняков выступал за Team Spirit с 2019 года. Под его руководством коллектив добился значимых успехов, включая победы на мэйджоре в Шанхае, IEM Katowice 2024 и IEM Cologne 2025. За последние полгода индивидуальный рейтинг капитана составил 0,88. Иван Гогин присоединился к команде в июле 2025 года, его рейтинг за этот период — 0,96.
Обновлённый состав Team Spirit
- Дмитрий sh1ro Соколов
- Данил donk Крышковец
- Андрей tN1R Татаринович
- Мирослав zont1x Плахотя
- Борис magixx Воробьёв
- Сергей hally Шаваев (тренер)
Дебют обновлённой пятёрки состоится на турнире BLAST Bounty Winter 2026, который стартует 12 января.