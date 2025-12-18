Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit исключила chopper и zweih из состава по CS 2 — вернулись zont1x и magixx

Team Spirit исключила chopper и zweih из состава по CS 2 — вернулись zont1x и magixx
Комментарии

Российская киберспортивная организация Team Spirit официально объявила о масштабных перестановках в составе по Counter-Strike 2. Активный ростер покинули капитан Леонид chopper Вишняков и Иван zweih Гогин — оба киберспортсмена переведены в запас.

Их места в основе заняли Мирослав zont1x Плахотя и Борис magixx Воробьёв. Согласно заявлению клуба, Плахотя возвращается на свою прежнюю игровую позицию после перерыва, взятого для решения личных вопросов. Воробьёв же возьмёт на себя обязанности капитана. В организации отметили, что доверяют опытному игроку и верят в его быструю адаптацию к капитанской роли.

Леонид Вишняков выступал за Team Spirit с 2019 года. Под его руководством коллектив добился значимых успехов, включая победы на мэйджоре в Шанхае, IEM Katowice 2024 и IEM Cologne 2025. За последние полгода индивидуальный рейтинг капитана составил 0,88. Иван Гогин присоединился к команде в июле 2025 года, его рейтинг за этот период — 0,96.

Обновлённый состав Team Spirit

  • Дмитрий sh1ro Соколов
  • Данил donk Крышковец
  • Андрей tN1R Татаринович
  • Мирослав zont1x Плахотя
  • Борис magixx Воробьёв
  • Сергей hally Шаваев (тренер)

Дебют обновлённой пятёрки состоится на турнире BLAST Bounty Winter 2026, который стартует 12 января.

Материалы по теме
Названы самые популярные команды StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android