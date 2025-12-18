«Прогресс оказался незначительным»: Тренер Spirit объяснил замены в составе по CS 2

Главный тренер состава Team Spirit по Counter-Strike 2 Сергей hally Шаваев подробно прокомментировал изменения в ростере. Наставник объяснил, что перестановки стали следствием неудовлетворительных результатов в первой половине 2025 года и накопившихся проблем у игроков.

По словам Шаваева, команда не смогла выиграть ни одного элитного турнира и столкнулась с серией поражений от прямых конкурентов — Team Vitality и MOUZ. Тренировочный процесс не принёс ожидаемого прогресса, а к маю у ряда киберспортсменов начались ментальные и физиологические трудности. В итоге тренерский штаб принял решение временно привлечь молодых игроков, чтобы дать лидерам время на восстановление, а затем сформировать оптимальный состав к новому сезону.

К маю стало понятно, что сразу несколько наших игроков начали сталкиваться с ментальными и физиологическими проблемами, которые только усугубляли наше положение. В этих условиях мы пришли к выводу, что необходимо готовиться к изменениям в составе.

Наставник отдельно поблагодарил ушедших игроков. Он назвал Ивана zweih Гогина большим талантом, которому нужно время, чтобы окрепнуть и найти свою роль. Леонида chopper Вишнякова тренер охарактеризовал как близкого товарища, с которым они прошли долгий путь.

Комментируя возвращение Мирослава zont1x Плахоти и Бориса magixx Воробьёва, Шаваев выразил уверенность в их успехе. Он отметил, что Плахотя возвращается отдохнувшим на свои привычные роли, а у Воробьёва есть все данные, чтобы стать одним из лучших капитанов на профессиональной сцене.

Мы считаем, что у текущего состава есть огромный потенциал, и наши будущие результаты будут зависеть только от нас самих. Верьте в нас и болейте за Team Spirit!

Обновлённый состав Team Spirit дебютирует на турнире BLAST Bounty Winter 2026, который пройдёт с 13 по 25 января.