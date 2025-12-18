Скидки
В GTA: Vice City теперь можно сыграть в браузере — порт от российских авторов

Российская команда DosZone сообщила о выходе культовой GTA: Vice City для браузера. Игра доступна на официальном портале авторов.

Веб-порт Vice City представляет собой неизменённую оригинальную игру. Проект запускается практически моментально — для старта понадобится скачать всего 56 Мб. GTA в браузере поддерживает любые разрешения экрана, а также геймпады. Для пользователей доступна как английская версия, так и русская с озвучкой от GamesVoice.

Для доступа к GTA: Vice City в браузере необходимо подтвердить наличие лицензионной копии оригинального проекта. Сайт попросит указать путь к файлу exe. из папки с игрой. До этого будет доступен только открытый мир без сюжетных активностей.

