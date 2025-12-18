Скидки
Джессика Джонс и другие — на кадрах второго сезона «Сорвиголовы» от Marvel

Джессика Джонс и другие — на кадрах второго сезона «Сорвиголовы» от Marvel
Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры второго сезона супергеройского сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Премьера продолжения состоится 4 марта 2026 года.

Фото: Entertainment Weekly/Disney

Фото: Entertainment Weekly/Disney

Фото: Entertainment Weekly/Disney

Фото: Entertainment Weekly/Disney

На кадрах впервые показали героиню Джессику Джонс, которую вновь сыграла актриса Кристен Риттер. Ранее персонаж участвовал в своём сольном шоу на стриминговом сервисе Netflix. Кроме того, показан первый взгляд на звезду серии хорроров «Крик» Мэттью Лилларда, который сыграл одного из злодеев во втором сезоне.

«Рождённый заново» представляет собой перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

