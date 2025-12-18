Скидки
В Steam стартовало голосование за лучшие игры 2025 года

18 декабря Valve запустила голосование за лучшие игры 2025 года в Steam. Пользователи по всему миру могут проголосовать за лучшие проекты последних 12 месяцев, вышедших на платформе.

Голосование ведётся в 11 номинациях по этой ссылке. В российском регионе присутствуют не все кандидаты из-за их недоступности в стране.

Голосование за лучшие игры 2024 года пройдёт до 3 января 21:00 мск. Победителей назовут уже после окончания зимней распродажи.

Номинанты на премию The Steam Awards 2024

Игра года

  • Hollow Knight: Silksong
  • Dispatch
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Arc Raiders
  • Kingdom Come: Deliverance 2

Игра года в виртуальной реальности

  • F1 25
  • Emissary Zero
  • Le Mans Ultimate
  • The Midnight Walk
  • Pavlov

Премия «Любимое дитя»

  • Dota 2
  • Rust
  • Baldur's Gate 3
  • Helldivers 2
  • No Man's Sky
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Фото: Larian

Лучшая игра на Steam Deck

  • Hades 2
  • Ball X Pit
  • Deep Rock Galactic: Survivor
  • CloverPit
  • Digimon Story Time Stranger

Премия «Друг познаётся в игре»

  • Schedule I
  • Split Fiction
  • Battlefield 6
  • Peak
  • R.E.P.O.

Выдающийся визуальный стиль

  • My Little Puppy
  • Doom: The Dark Ages
  • Silent Hill F
  • Final Fantasy 7: Rebirth
  • ENA: Dream BBQ

Самый инновационный геймплей

  • Europa Universalis 5
  • Blue Prince
  • Mage Arena
  • Escape from Duckov
  • Arc Raiders
Blue Prince

Blue Prince

Фото: Raw Fury

Лучшая игра, которая вам не даётся

  • Elden Ring: Nightreign
  • Where winds meet
  • Path of Exile 2
  • Hollow Knight: Silksong
  • Marvel Rivals

Лучший саундтрек

  • Tokyo Xtreme Racer
  • «Человек-паук 2»
  • Deltarune
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Rift of the NecroDancer

Лучшая игра с выдающимся сюжетом

  • Dying Light: The Beast
  • Dispatch
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • The Last of Us Part 2
  • No, I'm not Human

Премия «Устройтесь поудобнее»

  • Chill with You: Lo-Fi Story
  • RV There Yet?
  • PowerWash Simulator 2
  • Slime Rancher 2
  • Megabonk.
