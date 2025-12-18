В Steam стартовало голосование за лучшие игры 2025 года
18 декабря Valve запустила голосование за лучшие игры 2025 года в Steam. Пользователи по всему миру могут проголосовать за лучшие проекты последних 12 месяцев, вышедших на платформе.
Голосование ведётся в 11 номинациях по этой ссылке. В российском регионе присутствуют не все кандидаты из-за их недоступности в стране.
Голосование за лучшие игры 2024 года пройдёт до 3 января 21:00 мск. Победителей назовут уже после окончания зимней распродажи.
Номинанты на премию The Steam Awards 2024
Игра года
- Hollow Knight: Silksong
- Dispatch
- Clair Obscur: Expedition 33
- Arc Raiders
- Kingdom Come: Deliverance 2
Игра года в виртуальной реальности
- F1 25
- Emissary Zero
- Le Mans Ultimate
- The Midnight Walk
- Pavlov
Премия «Любимое дитя»
- Dota 2
- Rust
- Baldur's Gate 3
- Helldivers 2
- No Man's Sky
Baldur's Gate 3
Фото: Larian
Лучшая игра на Steam Deck
- Hades 2
- Ball X Pit
- Deep Rock Galactic: Survivor
- CloverPit
- Digimon Story Time Stranger
Премия «Друг познаётся в игре»
- Schedule I
- Split Fiction
- Battlefield 6
- Peak
- R.E.P.O.
Выдающийся визуальный стиль
- My Little Puppy
- Doom: The Dark Ages
- Silent Hill F
- Final Fantasy 7: Rebirth
- ENA: Dream BBQ
Самый инновационный геймплей
- Europa Universalis 5
- Blue Prince
- Mage Arena
- Escape from Duckov
- Arc Raiders
Blue Prince
Фото: Raw Fury
Лучшая игра, которая вам не даётся
- Elden Ring: Nightreign
- Where winds meet
- Path of Exile 2
- Hollow Knight: Silksong
- Marvel Rivals
Лучший саундтрек
- Tokyo Xtreme Racer
- «Человек-паук 2»
- Deltarune
- Clair Obscur: Expedition 33
- Rift of the NecroDancer
Лучшая игра с выдающимся сюжетом
- Dying Light: The Beast
- Dispatch
- Kingdom Come: Deliverance 2
- The Last of Us Part 2
- No, I'm not Human
Премия «Устройтесь поудобнее»
- Chill with You: Lo-Fi Story
- RV There Yet?
- PowerWash Simulator 2
- Slime Rancher 2
- Megabonk.
Материалы по теме
Комментарии