Крис Эванс вернётся к роли Капитана Америка в «Мстителях: Судный день»

18 ноября состоялась премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — третьей части культовой франшизы Джеймса Кэмерона. Перед показами ленты в кинотеатрах также начали показывать тизер ленты «Мстители: Судный день», чья премьера состоится в следующем декабре.

Как оказалось, недавняя утечка была правдивой — в фильме действительно вернётся Капитан Америка. Героя вновь сыграет Крис Эванс, который в тизере живёт где-то на ферме и воспитывает ребёнка вместе с женой Пегги Картер. В конце ролика появляется надпись «Стив Роджерс вернётся в фильме «Мстители: Судный день».

Как ранее сообщали инсайдеры, это лишь один из четырёх тизеров, отправленных в кинотеатры. В другом также якобы фигурирует Тор в исполнении Криса Хемсворта.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.