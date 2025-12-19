Скидки
Riot Games готовит масштабный перезапуск League of Legends

Riot Games готовит масштабный перезапуск League of Legends
Студия Riot Games подтвердила разработку глобального обновления для League of Legends. Анонс состоялся раньше запланированного срока из-за утечки информации в СМИ.

Разработчики опубликовали фрагмент обращения к игрокам, в котором раскрыли детали проекта под кодовым названием League Next. Авторы пообещали полностью переработать визуальную составляющую карты «Ущелье призывателей», создать новый игровой клиент, интегрированный непосредственно в геймплей, и улучшить техническую базу для ускорения выпуска патчей.

Кроме того, изменения затронут систему рун, механику подготовки к матчу и общий игровой процесс. Отдельное внимание будет уделено снижению порога вхождения для новичков. Представители студии подчеркнули, что это обновление должно заложить основу для следующей эры League of Legends.

«Эта работа — часть наших усилий по переориентации на то, что наиболее важно для игроков. Следующий этап развивает импульс прошлого года и готовит базу для будущего».

Полноценная презентация проекта намечена на период между турнирами Mid-Season Invitational (MSI) и Worlds в 2026 году. Релиз обновления запланирован на 2027 год. Ранее информацию о перезапуске опубликовало агентство Bloomberg, сообщив о планах компании осовременить игру для привлечения новой аудитории.

