Звезда «Гарри Поттера» Джейсон Айзекс сыграет в сериале про Лару Крофт от Amazon
Поделиться
По данным Deadline, звезда фильмов о Гарри Поттере Джейсон Айзекс, сыгравший в них Люциуса Малфоя, получил роль в сериале про Лару Крофт, которым занимается Amazon.
Кого именно сыграет Айзекс, СМИ выяснить пока что так и не смогли.
Саму Лару сыграет Софи Тёрнер, звезда «Игры престолов». Ещё в каст ранее вошла Сигурни Уивер. Съёмки будущего сериала стартуют уже в середине января 2026 года. Шоураннером сериала выступит Фиби Уоллер-Бридж, снявшаяся в проектах «Дрянь» и «Убивая Еву».
У сериала про Лару Крофт пока нет даты выхода. Судя по примерным срокам производства, шоу может выйти уже в начале 2027 года.
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
08:26
-
08:12
-
07:05
-
06:39
-
01:23
- 18 декабря 2025
-
22:41
-
21:18
-
21:00
-
20:51
-
20:20
-
19:42
-
19:18
-
19:16
-
19:12
-
18:45
-
18:23
-
18:13
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:24
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:23
-
14:49
-
14:23
-
14:22
-
14:14
-
14:02
-
13:40
-
13:26
-
13:13
-
12:56
-
12:50