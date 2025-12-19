Скидки
Тимоти Шаламе признался, может ли он получить «Оскар» за «Марти Великолепного»

Актёр Тимоти Шаламе, снявшийся в «Марти Великолепном»,

«Вот честный ответ: любая связь с подобными разговорами пойдет фильму на пользу. Я хочу, чтобы фильм получил много признания… но награды не имеют значения».

Лента расскажет о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты.

Вместе с Шаламе в фильме также снялись Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Одесса Эзайон («Призраки») и Фрэн Дрешер («Тайна зубных фей»). Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».

Биографическая лента официально выйдет в России 15 января 2026 года.

