Мэттью Макконахи и Зои Салдана могут сняться в ромкоме «Позитано» от Netflix

По данным Deadline, звёзды «Интерстеллара» Мэттью Макконахи и «Аватара» Зои Салдана ведут переговоры, чтобы сняться в ромкоме «Позитано» от Netflix.

Подробности сюжета не разглашаются, кроме того, что это романтическая комедия, действие которой происходит в итальянском городе, в честь которого назван фильм.

Режиссёром картины выступает Дэниел Роэр. Алессандро Танака и Брайан Гейтвуд написали сценарий, а продюсерская компания Working Title заполучила права после ряда торгов. В последние недели сценарий попал в руки Макконахи и Салданы, которых сразу же заинтересовала история.

Когда планируют снять «Позитано», пока неизвестно.

