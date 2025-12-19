Мэттью Макконахи и Зои Салдана могут сняться в ромкоме «Позитано» от Netflix
Поделиться
По данным Deadline, звёзды «Интерстеллара» Мэттью Макконахи и «Аватара» Зои Салдана ведут переговоры, чтобы сняться в ромкоме «Позитано» от Netflix.
Подробности сюжета не разглашаются, кроме того, что это романтическая комедия, действие которой происходит в итальянском городе, в честь которого назван фильм.
Режиссёром картины выступает Дэниел Роэр. Алессандро Танака и Брайан Гейтвуд написали сценарий, а продюсерская компания Working Title заполучила права после ряда торгов. В последние недели сценарий попал в руки Макконахи и Салданы, которых сразу же заинтересовала история.
Когда планируют снять «Позитано», пока неизвестно.
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
08:26
-
08:12
-
07:05
-
06:39
-
01:23
- 18 декабря 2025
-
22:41
-
21:18
-
21:00
-
20:51
-
20:20
-
19:42
-
19:18
-
19:16
-
19:12
-
18:45
-
18:23
-
18:13
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:24
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:23
-
14:49
-
14:23
-
14:22
-
14:14
-
14:02
-
13:40
-
13:26
-
13:13
-
12:56
-
12:50