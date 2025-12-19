Появился стильный постер чёрной комедии «Удачи, веселья, не сдохни»

Создатели чёрной комедии «Удачи, веселья, не сдохни» опубликовали её новый стильный постер, на котором можно увидеть название фильма и руку главного героя с детонатором.

Постер картины

Фото: Briarcliff Entertainment

Фильм рассказывает о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом.

Главную роль исполнил Сэм Рокуэлл. В фильме также снялись Майкл Пенья, Джуно Темпл и Зази Битц. Мировая премьера состоялась на фестивале Fantastic Fest, в США фильм выйдет 13 февраля 2026 года.

Ленту официально выпустят в России в 2026 году, но дату пока не говорят.