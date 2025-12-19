Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился стильный постер чёрной комедии «Удачи, веселья, не сдохни»

Появился стильный постер чёрной комедии «Удачи, веселья, не сдохни»
Комментарии

Создатели чёрной комедии «Удачи, веселья, не сдохни» опубликовали её новый стильный постер, на котором можно увидеть название фильма и руку главного героя с детонатором.

Постер картины

Фото: Briarcliff Entertainment

Фильм рассказывает о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом.

Главную роль исполнил Сэм Рокуэлл. В фильме также снялись Майкл Пенья, Джуно Темпл и Зази Битц. Мировая премьера состоялась на фестивале Fantastic Fest, в США фильм выйдет 13 февраля 2026 года.

Ленту официально выпустят в России в 2026 году, но дату пока не говорят.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android