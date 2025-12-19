Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Приключений Паддингтона» снимет фильм про игрушки Лабубу

Режиссёр «Приключений Паддингтона» снимет фильм про игрушки Лабубу
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что режиссёр «Приключений Паддингтона» и «Вонки» Пол Кинг снимет фильм про Лабубу. Каким конкретно будет кино, не сообщается.

По данным СМИ, в случае успеха Sony запустит целую франшизу по милым монстрам. Соглашение на экранизацию было подписано в ноябре. Кинг также станет продюсером ленты, а вот сценариста пока что ищут.

Лабубу — игрушки, которые были созданы гонконгским художником Касингом Лунгом. Изначально монстров производила компания How2 Work, но в 2019 году их приобрёл знаменитый китайский ритейлер Pop Mart. С тех пор игрушки стали популярны по всему миру.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android