Сериал «Последний выживший самурай» в духе «Игры в кальмара» получит второй сезон
Поделиться
Variety объявило, что сериал «Последний выживший самурай» в духе «Сёгуна» и «Игры в кальмара» получит второй сезон. Его сюжетных деталей пока нет.
Сериал рассказывает, как 292 воина участвуют в соревновании, в котором им нужно добраться из Киото до Токио, собирая попутно деревянные бирки у других участников. Как их добывать? Либо красть, либо забирать силой.
Главную роль в шоу исполнил Дзюнъити Окада. С ним снялись Юмиа Фудзисаки, Кая Киёхара, Масахиро Хигасидэ. Режиссёрами шоу выступили Митихито Фудзии, Кэнто Ямагути, Тору Ямамото. Все шесть эпизодов первого сезона уже доступны на Netflix для просмотра с субтитрами на русском языке.
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
11:12
-
10:34
-
10:06
-
09:22
-
09:05
-
08:26
-
08:12
-
07:05
-
06:39
-
01:23
- 18 декабря 2025
-
22:41
-
21:18
-
21:00
-
20:51
-
20:20
-
19:42
-
19:18
-
19:16
-
19:12
-
18:45
-
18:23
-
18:13
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:24
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:23
-
14:49
-
14:23
-
14:22
-
14:14
-
14:02