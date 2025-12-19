Депутат Госдумы рассказал, когда RuStore появится на iPhone россиян

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, когда RuStore появится на iPhone жителей России.

По словам политика, в Японии и ЕС уже можно устанавливать приложения на iPhone из альтернативных магазинов, а не только из App Store, поэтому в скором времени RuStore может появиться и на смартфонах Apple россиян.

Скорее всего, процесс затянулся из-за согласования некоторых чувствительных вопросов, сопряжённых с реализацией всей этой истории, но принципиально ничего не изменилось: ждём появления RuStore на айфонах россиян в ближайшее время.

Точные сроки появления RuStore для iPhone пока не раскрываются.