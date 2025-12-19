Уилл Поултер сыграет в триллере Beat the Reaper про доктора в Бостоне
Поделиться
По данным Deadline, Уилл Поултер, известный по «Медведю» и «Стражам Галактики 3» сыграет главную роль в сериале Apple под названием Beat the Reaper. Шоу основано на одноимённом романе Джоша Бейзелла, вышедшем в 2009 году.
Поултер сыграет доктора Питера Брауна, интерна в худшей больнице Бостона, обладающего талантом к медицине. Однажды пациент узнаёт в нём человека из своего прошлого, и с этого момента Браун должен скрыться от правительства, наёмных убийц и своих продажных коллег.
Шоураннером и исполнительным продюсером станет Сэм Кэтлин («Во все тяжкие», «Шугар»). Дату выхода съёмок и выхода сериала пока не говорят.
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
13:01
-
12:48
-
12:43
-
12:04
-
11:12
-
10:34
-
10:06
-
09:22
-
09:05
-
08:26
-
08:12
-
07:05
-
06:39
-
01:23
- 18 декабря 2025
-
22:41
-
21:18
-
21:00
-
20:51
-
20:20
-
19:42
-
19:18
-
19:16
-
19:12
-
18:45
-
18:23
-
18:13
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:24
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:23
-
14:49