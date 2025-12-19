Скидки
Сериал Из многих, 8-я серия: где смотреть, сюжет

Вышла восьмая серия «Из многих» от создателя «Во все тяжкие» — финал в среду
19 декабря состоялся релиз восьмого эпизода сериала «Из многих» (Pluribus) от создателя «Во все тяжкие». Фантастическое шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Следующий эпизод выйдет 24 декабря, он станет финалом первого сезона.

Шоу рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. В восьмой серии Кэрол выбирает другой подход к Другим людям и узнаёт больше, чем ожидала. Манусос же просыпается в незнакомой для себя обстановке.

Главные роли в проекте всё так же исполняют Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Каролина Выдра («Доктор Хаус»). Создателем шоу выступает Винс Гиллиган, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

