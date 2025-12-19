Скидки
YouTube закрыл два крупнейших канала с фейковыми ИИ-трейлерами фильмов

YouTube закрыл два крупнейших канала с фейковыми ИИ-трейлерами фильмов
В середине декабря YouTube отключил сразу два канала, выпускающих ИИ-ролики на платформе. Как обратили внимание в Deadline, под удар попали два популярных блога: Screen Culture и KH Studio.

Оба канала выпускали фейковые трейлеры фильмов Marvel и DC. За несколько лет блоги собрали около двух млн подписчиков с более 1 млрд просмотров. Больше всего выделился Screen Culture — автор выпустил сразу 23 трейлера «Фантастической четвёрки», обойдя в общей выдаче официальные ролики от Marvel.

Пока неясно, планируют ли создатели каналов подавать апелляцию и пытаться вернуться на платформу. Ранее YouTube уже отключал монетизацию Screen Culture и KH Studio под предлогом введения зрителей в заблуждение.

