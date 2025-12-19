Джеймс Кэмерон всё же не предлагал Мэтту Дэймону $ 250 млн за роль в «Аватаре»

В декабре 2022 года режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что главную роль во франшизе «Аватар» мог сыграть Мэтт Деймон. Актёр якобы был одним из главных кандидатов на роль Джейка Салли, однако не смог сняться из-за занятости на съёмках «Борна». В результате актёр якобы отказался от крупной суммы — ему предлагали 10% от гигантских сборов первой части.

Спустя три года Кэмерон более подробно рассказал о ситуации. Как оказалось, договорённости между режиссёром и актёром никогда не было — Дэймон сразу сказал, что не сможет сыграть в «Аватаре».

«Мэтту никогда не предлагали эту роль. Не помню, отправлял ли я ему сценарий или нет. Вроде бы нет. Потом мы созвонились, и он сказал: «Я бы очень хотел сняться в вашем фильме. Я очень уважаю вас как режиссёра. «Аватар» звучит интригующе. Но я очень занят с «Джейсоном Борном» и вынужден отказаться». Ему так и не предложили роль, сделки никогда не было. Это была просто проблема занятости. Потом он сделал вывод, что не получит 10% от кассовых сборов. Но такого уговора бы точно не было, поверьте мне».

Премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» состоялась 19 декабря. Сейчас фантастической ленте вновь предрекают огромные сборы, хотя этому могут помешать более сдержанные отзывы критиков.