Сериал из многих, 9-я серия: когда выйдет, дата выхода

Финал первого сезона «Из многих» выйдет на два дня раньше
19 декабря компания Apple выпустила восьмую серию сериала «Из многих» — фантастического проекта Винса Гиллигана, автора «Во все тяжкие». Вместе с ней в расписании шоу кое-что изменилось — девятая, финальная серия первого сезона выйдет сразу на два дня раньше.

Эпизод появится уже в среду, 24 декабря. Судя по всему, решение о сдвиге графика было принято на фоне выхода новых серий пятого сезона «Очень странных дел», которые выйдут как раз в ночь на 26-е число. Видимо, в Apple не хотят конкурировать с флагманским шоу от Netflix и решили выпустить последний эпизод пораньше.

Ранее главная звезда «Из многих» Рэй Сихорн заявила, что девятый эпизод будет очень важным и поднимет новые вопросы в устройстве сериала. Тем временем сценаристы шоу уже работают над вторым сезоном проекта.

